Il corso dedicato alle soft skill.

Il colloquio di lavoro è tra gli strumenti più utilizzati nei processi di selezione aziendale e rappresenta generalmente la seconda fase, dopo l’analisi dei curricula pervenuti, quella decisiva nella valutazione di una eventuale collaborazione professionale.

Le soft skill, o competenze trasversali, sono delle capacità trasferibili che possono essere usate in molti tipi di lavoro. Sono qualità personali e attitudini che possono aiutare il candidato a lavorare bene con gli altri e a dare un contributo positivo all’organizzazione.

Mentre le competenze tecniche possono essere insegnate sul lavoro altre, come il pensiero critico o la comunicazione efficace, non possono. Ci sono svariate tecniche che i datori di lavoro possono usare per valutare le soft skill dei candidati.

Di questo e molto altro si parla nel seminario in programma il 6 febbraio nell’aula di via Birmania, 35, nella zona industriale di Olbia. Professionisti a confronto parleranno dell’importanza della selezione, dello sviluppo del potenziale individuale con un focus sulle donne.

Si inizia alle 15 con la sessione di management aziendale capo VS leader, condotta dal formatore Tore Spinosa. Alle 16 Antonio Damiano (progetto SPI) parlerà dello sviluppo del potenziale individuale e percorso di crescita individuale. Infine alle 17, Roberta Sabatini (progetto Effe Donna) affronterà il tema delle donne che supportano le donne.

Valutare le soft skill prima e durante il tuo colloquio produrrà un vantaggio sul lungo periodo grazie all’assunzione di collaboratori validi nella vita reale e non solo sulla carta. Info, Tel 334.9005066.

