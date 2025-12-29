Olbia, Forbes celebra il presidente di Novamarine Francesco Pirro

Francesco Pirro di Novamarine nella “Top of the Forbes 2025”

Forbes celebra Francesco Pirro, presidente e amministratore delegato di Novamarine Spa, società di Olbia. Pirro premiato tra i migliori imprenditori che stanno ridefinendo i parametri del made in Italy e dell’imprenditoria italiana, in occasione dei “Top of the Forbes 2025”.

“Il team italiano della prestigiosa rivista internazionale Forbes ha selezionato per l’occasione i migliori imprenditori italiani più influenti nel proprio mercato di riferimento, e ha riconosciuto il Presidente e Amministratore Delegato Francesco Pirro come il campione del mondo dei motori e del mare, premiandolo come un “capitano senza paura che non segue la rotta ma la traccia”, soprattutto grazie all’innovazione e all’avanguardia tecnologica che caratterizza le imbarcazioni della linea di punta Black Shiver, dove efficienza e qualità si fondono perfettamente con l’artigianalità e l’estetica del prodotto”.

Le parole di Pirro

“Francesco Pirro, Presidente e Amministratore Delegato di Novamarine, ha così commentato: “Sono orgoglioso e condivido questo riconoscimento con tutto il team di Novamarine che ogni giorno dà vita alle nostre imbarcazioni e si prodiga per farle conoscere in un mercato sempre più in espansione. Da sempre Novamarine vuole essere quel marchio che garantisce al cliente sicurezza, qualità in equilibrio con performance eccellenti sul mare, e mira a rendere l’esperienza di navigazione degli armatori unica e irripetibile”.

“Per questo io e mio fratello Andrea abbiamo sempre puntato sul realizzare barche totalmente personalizzabili, che rispondano alle esigenze di comfort e design di ogni singolo acquirente. La quotazione in Borsa ci ha permesso di crescere in termini di visibilità, e stiamo consolidando la nostra presenza in mercati internazionali, dove la qualità del nostro lavoro è ormai ben evidente, e l’interesse anche fuori dall’Italia ci conferma che abbiamo sempre seguito la rotta migliore per noi”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui