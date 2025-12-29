Si cercano nuovi barracelli a Telti.

Un’opportunità di partecipazione attiva alla tutela del territorio si apre nel Comune di Telti, dove è stato avviato l’iter per il rafforzamento della Compagnia barracellare. L’amministrazione comunale ha infatti reso noto l’avviso per il reclutamento di 15 nuovi componenti, avviando ufficialmente la raccolta delle domande di partecipazione.

La figura del barracello svolge un ruolo operativo nell’ambito delle funzioni di polizia amministrativa locale e di pubblica sicurezza, affiancando anche attività ausiliarie di utilità collettiva previste dalla normativa vigente e demandate agli enti locali. Si tratta di un incarico che contribuisce alla salvaguardia del territorio e al supporto delle istituzioni nelle attività di prevenzione e controllo.

Le persone interessate, uomini e donne in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda utilizzando esclusivamente l’apposito modello predisposto dall’amministrazione comunale. La documentazione dovrà essere trasmessa entro il termine del 17 gennaio 2026, data entro la quale sarà possibile formalizzare la candidatura per entrare a far parte della Compagnia barracellare di Telti.

