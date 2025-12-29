Arzachena aiuta Olbia: mobilitazione per la mensa dei poveri

Ad Arzachena mobilitazione record per la mensa dei poveri di Olbia

Dopo il vile furto di Natale alla mensa delle Vincenziane di Olbia, la comunità di Arzachena si stringe attorno ai più bisognosi. Raccolta fondi record per sostenere le Associazioni delle Vincenziane e la Caritas e ridare speranza a chi ha perso tutto.

Il furto subito dalla mensa dei poveri di Olbia durante le festività natalizie non ha colpito solo una città, ma ha ferito l’intera Gallura. Tuttavia, laddove c’è stato un “colpo basso”, la risposta del territorio è stata un’ondata di solidarietà senza precedenti. In prima linea, con una generosità che ha superato ogni aspettativa, si è schierata anche Arzachena.

Sulla scia della mobilitazione lanciata da don Antonio Tamponi, parroco della Basilica di San Simplicio (che ha organizzato la raccolta di viveri presso la Cittadella di via dello Zaffiro), Arzachena ha scelto di agire concretamente attraverso lo strumento della solidarietà economica.

Ieri, il parroco di Arzachena, insieme all’associazione locale delle Vincenziane e della Caritas, ha dato il via a una raccolta fondi dedicata. Il risultato? Una cifra ragguardevole che diventerà linfa vitale per il sostentamento quotidiano dei meno fortunati.

La partecipazione degli abitanti di Arzachena è stata massiccia. Non si è trattato solo di donazioni simboliche, ma di un vero e proprio abbraccio collettivo verso chi, a pochi chilometri di distanza, si è ritrovato con le dispense vuote a causa di un gesto ignobile.

Una solidarietà concreta, non solo parole

Ancora una volta, Arzachena si conferma un esempio di civiltà e altruismo: la comunità arzachenese ha dimostrato che nei momenti del bisogno non sa solo esprimere vicinanza ideale, ma sa scendere in campo in prima linea con un aiuto concreto, trasformando l’indignazione in gesti tangibili per i meno fortunati.

Mentre i fondi raccolti ad Arzachena garantiranno la continuità dei servizi per la mensa dei poveri, la raccolta di beni di prima necessità prosegue a Olbia. Per chi volesse contribuire con donazioni materiali, i prodotti più necessari sono:

Pasta e pelati

Olio d’oliva e di semi

Pollame e carni fresche

L’appuntamento per la consegna fisica dei beni è oggi presso la Cittadella (via dello Zaffiro), sotto la chiesa di San Michele, dalle 15:00 alle 18:00.

La ferita del furto di Natale rimarrà nella memoria come un atto triste, ma il “cuore grande” di Arzachena e della Gallura tutta sta scrivendo un finale decisamente diverso e pieno di speranza.

