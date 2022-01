Sassari e la Gallura attraggono nuovi investimenti stranieri.

La provincia di Sassari e la Gallura ai primi posti in Italia per la loro capacità di attrarre gli investitori stranieri. E’ questo che emerge dal rapporto “Investor Visa for Italy”, un programma del ministero dello Sviluppo economico per portare in Italia, attraverso la concessione rapida del visto, nuovi capitali per le startup innovative, le Srl, le Spa e i titoli di Stato.

Il territorio di Sassari e la Gallura chiude al terzo posto, dietro solo a Milano e Roma, con quattro candidature

Il 31 dicembre 2021 il ministero ha pubblicato il Primo rapporto di monitoraggio della misura, avviata nel 2017, ed è emerso che sono pervenute 64 candidature, di cui 50 accolte (il 78%). Di queste, 4 sono nella provincia di Sassari, preceduta solo dalle province di Milano (21 candidature) e Roma (13); nessun’altra provincia della Sardegna ha registrato l’arrivo di investitori.

“È l’ennesima conferma sulla forte capacità di attrazione di capitali di Olbia, della Gallura e della provincia di Sassari – commenta il Cipnes – . Nel 2021 a Olbia ha realizzato un grosso investimento BlackRock, il più grande fondo comune di investimento al mondo, con oltre 10 mila miliardi di asset gestiti, come riportato dall’istituto Ipe e recentemente dalla Borsa Italiana. BlackRock detiene infatti il 15.7% della società che controlla l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Dal 2012 è invece proprietario della Costa Smeralda il decimo fondo sovrano al mondo, Qia (Qatar Investiment Authority), con beni per 366 miliardi, come cerfificato dall’istituto Swfi”.

Su 64 domande totali, 56 sono arrivate da uomini (87,5%); 8 da donne. L’età media è di 52 anni. La maggioranza delle domande è arrivata da due Paesi: Stati Uniti e Russia, con 14 investitori a testa (44% del totale); poi Regno Unito con 7 (10,9%), Canada con 5 candidature (7,8% del totale), Siria con 4 candidature (6,3%), Cina e Israele con 3 candidature ciascuna e Libano con 2 candidature.

I 64 candidati hanno comunicato l’intenzione di stabilirsi e investire in 19 province e 10 regioni. Milano è la prima provincia con 21 candidati (il 32,8% del totale); segue Roma con 13 candidature (20,3% del totale), Firenze e Sassari rispettivamente con 4 candidature, Como e Novara con 3 candidature ciascuna; Lucca, Teramo e Venezia sono state indicate da due candidati. Su 64 investitori, 43 hanno investito in società di capitali, 9 hanno investito in start-up innovative e 10 hanno indicato investimenti in titoli di Stato; 2 domande hanno riguardato donazioni filantropiche. Gli investimenti ammontano complessivamente a 40 milioni.