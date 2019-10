Dopo l’introduzione degli stalli a pagamento.

Il parcheggio di piazzale Bardanzellu di Olbia resta vuoto. Di auto, s’intende. A quasi due mesi dalla rivoluzione della sosta inaugurata dall’amministrazione comunale insieme all’Aspo, nell’area si possono vedere si e no una decina d’auto. Nulla in confronto al pienone che si verificava tutti i giorni prima dell’introduzione del parcheggio a pagamento.

Sarà per via della stagione turistica ormai finita, sarà per il prezzo troppo alto da pagare per lasciare l’auto a ridosso del centro o forse perchè qualcuno inizia ad ascoltare il consiglio del sindaco Settimo Nizzi di fare qualche passo in più a piedi, ma pare che a Olbia le strisce blu proprio non vadano giù. Quindi, o si va nei centri commerciali o si cerca un posto gratuito dove lasciare l’auto appena fuori dal centro.

(Visited 1 times, 1 visits today)