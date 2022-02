Mercato valutario: quali opportunità oggi con i forex robot?

I Forex robot trading tornano al centro dell’attenzione con la vittoria italiana al World Cup Trading Championships, i campionati del mondo di trading. La competizione, che si tiene da oltre 40 anni e coinvolge i migliori trader internazionali, quest’anno ha visto il successo nella categoria Forex di Lorenzo Misino, un pugliese in grado di battere gli altri concorrenti grazie ai suoi trading system.

Si tratta di robot automatici che permettono di aprire e chiudere le posizioni senza l’intervento manuale del trader, il quale deve però impostarli correttamente in base alla propria strategia di trading. Questi sistemi consentono di risparmiare tempo, inoltre eliminano l’influenza delle emozioni nel trading speculativo e ottimizzano le performance operative.

Non a caso i robot Forex sono strumenti sempre più utilizzati dai trader, poiché aiutano a investire nel mercato valutario in maniera più efficace e diminuire il tempo dedicato all’attività finanziaria. Ciò vale soprattutto per le operazioni ripetitive e ad alta frequenza, in cui i software sono capaci di operare meglio rispetto a un investitore, sebbene sia fondamentale sapere come configurare e utilizzare questi programmi.

Che cosa sono i Forex robot e come usarli per investire

Un approfondimento interessante per capire come funziona un forex robot viene proposto dal sito Tradingfacileonline.com, con una guida dettagliata che spiega cosa sono questi sistemi e come usarli per investire nel mercato telematico delle valute. I robot di trading per il Forex sono degli script, dei programmi per il trading algoritmico con i quali automatizzare una serie di operazioni, dal monitoraggio dei prezzi delle coppie di valute alla realizzazione vera e propria di investimenti automatici.

In entrambi i casi è necessario conoscere l’analisi tecnica e quella fondamentale, per creare delle regole di trading che lo script dovrà seguire. Lo scopo di un Forex robot è far eseguire a un codice la propria strategia d’investimento, definendo tutti i parametri che lo script dovrà rispettare in base ai propri obiettivi e al profilo di rischio stabilito. Ovviamente, l’efficienza del robot di trading dipende dal corretto setting dello script, in quanto la responsabilità delle performance del codice ricade sempre sul trader.

Con un robot di trading Forex si possono ottenere dei segnali di trading, ad esempio lasciando che il programma monitori dei cross valutari e invii delle notifiche al verificarsi di circostanze specifiche. Altrimenti il sistema può operare direttamente sul mercato, aprendo posizioni al rialzo o al ribasso a seconda in presenza delle condizioni indicate inizialmente. Un fase cruciale in questi casi sono i test da effettuare prima di lanciare il programma, utilizzando un conto demo per verificare l’affidabilità dello script.

Inoltre bisogna sempre impostare gli ordini automatici in modo accurato, ovvero i valori di stop loss e take profit, per chiudere l’eseguito quando il prezzo oscilla oltre certi parametri e investire in modo sostenibile nel lungo periodo. Queste tecnologie vanno anche monitorate con attenzione, per realizzare gli aggiornamenti necessari e capire quando la strategia iniziale non si rivela più efficace richiedendo un cambiamento di approccio.

Come integrare un Forex robot nella propria strategia operativa

Al giorno d’oggi non bisogna essere necessariamente un programmatore per sviluppare un trading system, infatti questi sistemi sono diventati più accessibili anche a chi non possiede conoscenze informatiche. Ciò vale soprattutto per i traders che utilizzano le piattaforme di trading MetaTrader 4 e 5, le più popolari e diffuse all’interno delle soluzioni d’investimento proposte dai migliori broker regolamentati, con una numerosa community di fornitori e professionisti specializzati.

In questo caso basta rivolgersi a un esperto e richiedere la realizzazione di un Forex robot personalizzato, dopodiché bisogna soltanto configurare lo script in base alle proprie necessità e ai risultati ottenuti dal programma durante il backtesting con il conto demo. Altrimenti è possibile rivolgersi direttamente a un broker online, valutando le funzionalità proposte dagli intermediari che offrono ai propri utenti delle soluzioni moderne per lo smart trading.

Un’alternativa meno complessa e più intuitiva è il copy trading, tuttavia questa funzionalità permette appena di replicare gli investimenti di altri trader, sebbene sia possibile farlo in modo automatico e impostare comunque stop loss e take profit. Senza dubbio i Forex robot rappresentano una tecnologia in forte crescita in grado di supportare i trader, tuttavia richiedono comunque conoscenze in ambito finanziario per assicurarsi che questi sistemi operino in modo efficace.