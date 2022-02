Visite ed esami gratuiti, la carovana della prevenzione fa tappa a Calangianus

La carovana della prevenzione a Calangianus.

La Carovana della Prevenzione nel mese di Marzo farà tappa a Calangianus per portare salute, prevenzione e cure. L’iniziativa, in collaborazione con il Comune, è rivolta a donne non inserite nelle liste di screening della Regione Sardegna per offrire gratuitamente, grazie alla Unità Mobili di Komen Italia, visite ed esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno e tumori ginecologici.

Le prenotazioni potranno essere inviate all’indirizzo staffsindaco.comunecalangianus@gmail.com entro il 20 febbraio e saranno valutate in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti. Sono vari gli esami disponibili: mammografie riservate a donne dai 40 ai 49 anni e dai 70 anni in su che non abbiano effettuato mammografia negli ultimi 12 mesi, ecografie mammarie riservate a donne di età inferiore ai 40 anni e visite ginecologiche (per tutte le fasce di età)

La data ed orario della visita verranno comunicati in seguito a tutte le donne che rientreranno nell’iniziativa. Sarà possibile prenotare una sola prestazione tra quelle indicate