Domani l’udienza a Milano.

Si tratta di un caso molto complesso che riguarda l’istanza di fallimento sul gruppo Moby presentata dal gruppo di hedge fund bondholder, alla società armatoriale del gruppo Onorato.

I fondi lamentano un’insolvenza, prevedibile nel febbraio 2020. In pratica i fondi accusano il gruppo Onorato di aver mal-gestito l’azienda e aver dissipato il patrimonio a garanzia del bond. I fondi hanno acquistato buona parte del bond da 300 milioni negli ultimi mesi e ritengono che Moby non stia avendo una gestione corretta della società.

Viene però chiarito che ad oggi Moby non è per niente insolvente, ha sempre rispettato le scadenze. Per questo motivo il gruppo Onorato ha presentato una denuncia per calunnia contro i fondi speculativi.

