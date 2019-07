Da Moby e Tirrenia 10mila euro per fare i giudici delle navi per un giorno

Il concorso sulle navi Moby e Tirrenia.

Conclusione spettacolare per la campagna più straordinaria dell’estate: “AAA Viaggiatori Cercasi”, l’iniziativa di Moby e Tirrenia che ha accompagnato le due compagnie del Gruppo Onorato Armatori alla ricerca di tre giudici d’eccezione nelle tre categorie dei “Food lover”, “Travel expert” e “Family manager”.

Iniziativa kolossal con migliaia di partecipanti che hanno postato i loro video e le loro candidature sul sito moby.it e con decine di migliaia di voti che hanno decretato i nove finalisti che si sono sfidati nella finale a bordo della Moby Aki, l’ammiraglia della flotta, in viaggio fra Piombino e Olbia e a cui sono stati dedicati anche appositi video e profili per raccontarli nel migliore dei modi.

Kolossal è stato anche il contratto: diecimila euro per un giorno di lavoro per ciascuna delle categorie professionali scelte, per giudicare i servizi di bordo della flotta Moby e Tirrenia sulle rotte per le più belle località di vacanza.

La campagna innovativa di Moby e Tirrenia ha raggiunto l’obiettivo: raccontare le Compagnie attraverso i suoi passeggeri, ribaltando il concetto tradizionale di promozione. Con Alessandro Onorato che commenta il passaggio da un fenomeno social a un fenomeno sociale che ha rivoluzionato anche il linguaggio delle campagne estive: “Siamo molto soddisfatti di questa esperienza, sia per come si è sviluppata durante questi mesi nelle sue varie fasi, sia per l’affetto con cui ci hanno seguito i nostri clienti. E stiamo già pensando di replicare il prossimo anno”.

(Visited 48 times, 48 visits today)