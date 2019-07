Le scuole coinvolte nella fondazione.

Chi si diploma a Olbia e in Gallura spesso non ha le idee chiare su cosa fare da grande o non trova risposte certe da parte del mondo del lavoro. L’amministrazione comunale di Olbia ha approvato così la delibera per l’istituzione di una Fondazione per gli istituti tecnici superiori per lanciare figure professionali in Gallura.

Capofila è l’Istituto Deffenu di Olbia e attraverso questo progetto si avvierá un corso con il quale formeranno 25 operatori qualificati nel turismo e nelle risorse culturali del territorio. L’intenzione è creare anche a Olbia una continuità tra istruzione e mondo del lavoro.

Si tratta di un corso di 4 mensilità (2 anni) frequentato da un minimo di 20 e un massimo 25 neodiplomati, domiciliati in Sardegna.

All’interno del progetto ci saranno a capo diverse figure idonee ad abilitare gli studenti a rilasciare qualifiche come operatori specializzati nel territorio, turismo e ambiente e beni culturali.

Il progetto sarà finanziato con fondi europei gestiti dalla Regione e una volta approvato lunedì partirà il bando. Al progetto, in qualità di soci fondatori, hanno aderito Arzachena, Berchidda, Luogosanto, Calangianus, Bortigiadas e Olbia, quest’ultima con un costo 20.000 euro. La spesa totale del progetto è di 340mila euro.

