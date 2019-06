Offerte di lavoro per la stagione estiva 2019.

L’estate è alle porte ed è il momento giusto per cercare un lavoro stagionale. A Olbia e in Gallura, con l’arrivo di migliaia di turisti, cresce l’offerta di lavoro nei mesi centrali dell’estate, da giugno sino a settembre.

Di seguito alcuni dei tanti annunci di lavoro per la stagione estiva. Gli annunci sono consultabili sul sito Sardegna Lavoro, Subito.it, Indeed.it, Infojobs.it, kijiji.it, Bakeca.it

Si ricerca un/una CUOCO/A a La MADDALENA. Caratteristica fondamentale è comprovata esperienza, e carattere deciso e massima accuratezza nello svolgimento della mansione e del rispetto delle norme igieniche.Per candidarsi inviare CV a [email protected],

Si cercano varie figure ambo i sessi, per addetti alle vendite e allestimento presso mercati stagionali giornalieri e serali in zona Costa Smeralda e Nord Gallura. Si richiede massima serietà, attitudine alle vendite e eventuale conoscenza di una o più lingue straniere. Sede di lavoro di riferimento Santa Teresa di Gallura e Palau o limitrofi. Non forniamo alloggio.

Per candidatura è consigliabile un primo contatto telefonico.

Contatti telefonici,non rispondiamo ai messaggi online. Numero: 3803804060

Barracuda srl sita in Costa Smeralda cerca per la stagione estiva: Un commis agli Antipasti. È richiesta esperienza pregressa. Annuncio rivolto ambo i sessi. Inviare curriculum completo di foto a:

[email protected]

Hotel 4 Stelle, sul mare, vicinanza Porto Cervo, Nord Sardegna, ricerca una figura di Chef de Rang e una figura di Comis di sala per la stagione estiva 2019. E’ richiesta conoscenza della lingua Inglese. Disponibilità immediata. Si offre vitto e alloggio ed un adeguato stipendio. Contattare il numero:

078996004

Negozio di artigianato di Golfo Aranci cerca addetta alle vendite per la stagione estiva. Le mansioni riguardano le classiche attività da svolgere nel punto vendita: sistemazione merce, assistenza ai clienti, pulizia del locale. Si richiede disponibilità full time e flessibilità per eventuali picchi di lavoro (retribuiti). Retribuzione come contratto nazionale. Alloggio non fornito. FONDAMENTALE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, precedente esperienza nel settore gradita ma non fondamentale. Chiamare il numero

0789 616062

AZIENDA di Budoni cerca autista con patente D CQC . Chiamare il numero

0784842010.

Stabilimento balneare, nel comune di Golfo Aranci, ricerca per la stagione estiva 2019 dall’immediato al 30/09: 3 cameriere/i. Con contratto, motivato, orari su due turni, si vitto NO ALLOGGIO, automuniti. No perdi-tempo e con voglia di lavorare. Per CV e info mandare mail all’indirizzo: [email protected] oppure chiamare: Francesco 338/3446367 Umberto 348/2591282

GIOCAMONDO Tour Operator specializzato nell’organizzazione di viaggi estivi per ragazzi in Italia e all’estero seleziona su tutto il territorio nazionale figure per lo staff dei centri estivi 2019. Per candidarsi è possibile allegare il proprio curriculum vitae aggiornato al form Lavora con Noi del sito giocamondo.it o inviarlo all’indirizzo mail [email protected]













