Pensioni, l’allarme della Cia Nord Sardegna

Pronti a scendere in piazza.

Nella legge di bilancio non sembrano essere presenti elementi migliorativi della condizione dei pensionati e degli anziani. “È per questo motivo – dice il presidente di Cia Nord Sardegna Michele Orecchioni – che la Cia Nord Sardegna raccoglie l’appello dell’associazione nazionale pensionati Anp Cia e si dice pronta a concretizzare la mobilitazione nelle piazze, già preventivata qualche mese fa.

“Quello che preoccupa – spiega Orecchioni – è il fatto che non vi sia alcuna previsione di interventi migliorativi delle pensioni minime, non si riconosce l’indicizzazione per l’adeguamento del potere d’acquisto delle pensioni al costo della vita”. La Cia-Agricoltori Italiani, e così Cia Nord Sardegna, ancora una volta torna a sollecitare un intervento risolutivo da parte dell’esecutivo e a tal file sta incontrando i rappresentanti in parlamento dei partiti politici.

“Incerto – spiega il presidente – anche il tema relativo alla quattordicesima, si continua infatti ad escludere il mestiere degli agricoltori dai lavori gravosi e usuranti. Non trova spazio la riduzione della tassazione sulle pensioni, prevista al momento solo per i lavoratori dipendenti. L’associazione Anp – termina Orecchioni – rappresenta per la nostra Confederazione provinciale una risorsa molto importante con oltre duemila deleghe e per questo prestiamo molto interesse sull’argomento, condividendo le preoccupazioni del presidente nazionale Anp Cia Alessandro Del Carlo. Auspichiamo maggior sensibilità da parte delle istituzioni, ma siamo pronti alla mobilitazione qualora fossero disattese le nostre rivendicazioni”.

L’associazione nazionale pensionati Anp-Cia, che ora si dice pronta a concretizzare la mobilitazione nelle piazze, come già preannunciato il mese scorso – non rintraccia alcuna attenzione credibile allo stato della sanità e dei servizi socio-sanitari nelle aree interne e rurali. Manca, inoltre, attenzione e visione strategica in materia di politiche dell’invecchiamento attivo e di valorizzazione sociale degli anziani nella società.

(Visited 105 times, 105 visits today)