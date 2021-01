Piattaforme per investire: Etoro si conferma tra le migliori

Le piattaforme online per investire.

Tutti i trader, anche quelli meno esperti del settore e che magari sono ancora alle prime armi, sanno bene che per poter fare trading online c’è bisogno di scegliere la piattaforme di broker più adatta. Molte sono quelle che si possono trovare sul web, ma molti sono anche i rischi e le fregature che si nascondono dietro di esse.

Molte piattaforme infatti fanno grandi promesse e lasciano intravedere guadagni enormi raggiungibili in poco tempo. In realtà poi presentano costi di commissione veramente molto alti, o peggio nascondono truffe che mettono in pericolo i risparmi degli investitori.

Per questo, quando si tratta di trading online, è sempre meglio non affidarsi al caso, ma scegliere piattaforme di broker online affidabili e che godano di una certa fama positiva, una di queste è eToro. Trovare opinioni su eToro sul web è semplice, infatti questa è una piattaforma notissima in tutto il mondo, e la maggior parte di esse sono molto positive.

Ed è proprio grazie ai suoi numerosi pregi che questa piattaforma è diventata la più usata al mondo. Quali sono? Vediamolo insieme nei prossimi paragrafi.

Le principali caratteristiche

Quello che possiamo dire con certezza è che si tratta di una piattaforma sicura e affidabile. Questo perché essa segue la regolamentazione MiFid ed è in possesso delle licenze CONSOB e CySec, e tutto questo va a vantaggio e a tutela del trader.

Ma non solo, le qualità di questo broker sono davvero numerose:

Zero costi di commissione : il broker non applica nessun costo di commissione alle operazioni di trading, è questo è una grande vantaggio per gli investitori, soprattutto quelli che non hanno molti soldi da sperperare.

: il broker non applica nessun costo di commissione alle operazioni di trading, è questo è una grande vantaggio per gli investitori, soprattutto quelli che non hanno molti soldi da sperperare. Conto demo gratuito : la piattaforma offre la possibilità di aprire un conto demo gratuito con cui i trader più inesperti possono fare pratica all’inizio. Infatti con esso è possibile svolgere operazioni di trading con denaro virtuale, senza mettere così a rischio i propri risparmi. È molto comune infatti che gli errori più gravi e le perdite più grosse vengano subite all’inizio, quando si è ancora alle prime armi.

: la piattaforma offre la possibilità di aprire un conto demo gratuito con cui i trader più inesperti possono fare pratica all’inizio. Infatti con esso è possibile svolgere operazioni di trading con denaro virtuale, senza mettere così a rischio i propri risparmi. È molto comune infatti che gli errori più gravi e le perdite più grosse vengano subite all’inizio, quando si è ancora alle prime armi. Social Trading : questo è uno strumento esclusivo offerto dal broker ed è strettamente collegato alla struttura della piattaforma stessa. Infatti questa somiglia molto a un social media, in cui è possibile interagire con gli altri investitori attraverso commenti, following, scambiandosi consigli ecc, in modo tale da creare una vera e propria community di trader.

: questo è uno strumento esclusivo offerto dal broker ed è strettamente collegato alla struttura della piattaforma stessa. Infatti questa somiglia molto a un social media, in cui è possibile interagire con gli altri investitori attraverso commenti, following, scambiandosi consigli ecc, in modo tale da creare una vera e propria community di trader. Copy Trading : con questo strumento è possibile copiare in tutto e per tutte le strategie dei cosiddetti Top Investors, ovvero degli investitori di maggiore successo. Basta semplicemente stabilire quanto si vuole investire e l’operazione seguirà poi i movimenti dell’altro trader. Questo è molto utile per i trader principianti che ancora non sanno bene come muoversi in questo campo.

: con questo strumento è possibile copiare in tutto e per tutte le strategie dei cosiddetti Top Investors, ovvero degli investitori di maggiore successo. Basta semplicemente stabilire quanto si vuole investire e l’operazione seguirà poi i movimenti dell’altro trader. Questo è molto utile per i trader principianti che ancora non sanno bene come muoversi in questo campo. eToro è semplice da utilizzare: la piattaforma è veloce e intuitiva, ed è facile capire come utilizzare a proprio vantaggio gli strumenti da essa forniti e gli indicatori con i rispettivi grafici, sempre chiari e aggiornati.

Fare trading online con eToro permette di investire su vari asset, vale a dire sul mercato azionario, sul forex, sulle criptovalute, il mercato immobiliare ecc. Prima di scegliere su cosa investire si deve anche scegliere tra le due modalità di investimento fornite dal broker: CFD o DMA.

Col DMA si ha un accesso diretto al mercato, ovvero si comprano direttamente le azioni della società scelta diventandone azionisti a tutti gli effetti. Con i CFD, invece, si va scommettere sull’andamento del titolo in borsa, sia in negativo che in positivo, avendo così la possibilità di guadagnare in entrambi i casi.

Ciò che è importante, a prescindere da qualsiasi scelta venga fatta, è praticare sempre il trading online con la giusta preparazione e la giusta dose di senso di responsabilità: solo in questo modo si eviteranno le perdite e i rischi che sono sempre dietro l’angolo in questo campo.

