I dati del reddito medio in Gallura.

Sono stati pubblicati a fine marzo dal Mef, in Ministero dell’economia e delle finanze, i dati inerenti il reddito pro capite degli italiani per l’anno 2017. Dall’analisi dei dati emerge ancora una volta come i Comuni più ricchi si concentrino principalmente nel nord del Paese.

Per quanto riguarda la Sardegna è tra le regioni italiane con il maggior decremento del reddito medio. Parliamo di una regione in cui l’unico comune in cui viene superata la soglia dei 21 mila euro di reddito medio pro capite è il capoluogo: Cagliari.

E in Gallura quale è la situazione reddituale? Nella ex provincia di Olbia Tempio, il comune più ricco è Golfo Aranci, con un reddito medio di 18.314 euro a fronte di 1.675 contribuenti. In seconda posizione si piazza Palau, con 17.688 euro a testa, seguita da Loiri Porto San Paolo con 17.622 euro. Solo quarta Olbia con 17.297 euro e oltre 39 mila contribuenti.

I comuni galluresi più ricchi, con un reddito pro capite tra i 15 mila e i 21 mila euro, si concentrano tutti sulla costa. Arzachena 16.764 euro pro capite, Palau 16.139 e San Teodoro con 16.066 euro a testa. Unica eccezione Tempio dove il reddito medio è di 15.809 euro, dato che lo pone all’ottavo. Budoni con 14.796 euro e Santa Teresa di Gallura con 14.341, invece, sono i comuni costieri più poveri.

Nella classifica generale dei Comuni galluresi emerge Telti, all’undicesimo posto, con 14.403 euro per contribuente, seguito da Monti con 13.984 euro, Buddusò, 12.328 euro, e Sant’Antonio di Gallura con 12.282 euro e 1.031 contribuenti. Ad Alà dei Sardi, infine, con 11.091 euro pro capite, spetta il titolo del comune più povero dell’ex Provincia.

(Visited 314 times, 314 visits today)