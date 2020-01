I saldi invernali il 4 gennaio in Sardegna.

Portafogli pronti, carte di credito ben lucidate, da domani, 4 gennaio, in Sardegna, e per 60 giorni, è tempo di saldi. Da Olbia a Sassari l’attesa sembra maggiore rispetto a quella degli anni passati, tanto che 3 famiglie su 4 si dicono pronte a spendere 291 euro per aggiornare il proprio guarda roba di capi invernali.

Un po’ meno della media italiana, dove si prevede una spesa di circa 324 euro, ma comunque un’importante pioggia di denaro per i negozianti. Quelli con la vetrina fronte strada, perché sul digitale, come spiegano le associazioni di categoria, si può comprare tutto l’anno. Confcommercio ha diramato come al solito le regole base in vigore durante i saldi.

La possibilità di cambiare il capo dopo che si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. Non c’è obbligo di prova dei capi.

Le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante per i pagamenti. I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento. È obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. La caccia all’affare può quindi iniziare.

