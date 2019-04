Le case all’asta a Tempio.

Boom di aste immobiliari in Sardegna, con una casa battuta dai giudici ogni 105 famiglie. Un dato che non tiene in considerazione l’andamento del Tribunale di Tempio-Pausania, che ha avuto uno stop delle vendite di otto mesi fino e che riprenderà l’attività solo il prossimo maggio.

L’analisi sull’andamento delle aste immobiliari è contenuto nel “Report Aste” di Astasy srl, società del Gruppo Gabetti. La Sardegna si colloca al al 13esimo posto tra le regioni italiane per numero di esecuzioni immobiliari che sono state 245.100 in tutto il Paese.

In particolare, nelle province di Cagliari e nella provincia del Sud Sardegna, c’è un’esecuzione immobiliare su una famiglia ogni 52.

