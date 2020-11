Cos’è il sentimento di mercato e come funziona

Anche i mercati finanziari sono alimentati dalle emozioni.

Comprendere il sentimento di mercato può essere uno strumento potente per gli investitori. Leggere lo stato d’animo di dove si sta dirigendo il mercato può consentire di trarre vantaggio dal cambiamento di direzione. Allora, qual è il sentimento di mercato e come può servire conoscerlo per ottenere dei vantaggi immediati?

Cosa ne pensi dei mercati finanziari, pensi che aumenteranno o diminuiranno in futuro? Se puoi rispondere a questa domanda, allora capisci già qual è il tuo sentimento personale nei confronti dei mercati finanziari, sia che tu faccia trading su azioni, valuta estera o un altro titolo.

I mercati finanziari sono alimentati dalle emozioni e questo è uno dei motivi principali per cui gli investitori possono trovare opportunità nelle piattaforme per fare trading on line. Prendiamo ad esempio le azioni: uno dei motivi principali per cui i prezzi delle azioni non corrispondono necessariamente al valore contabile della società è perché gli investitori stanno leggendo oltre i fondamenti del business e valutano i loro sentimenti, che possono essere influenzati da ogni sorta di cose.

Ciò mostra l’importanza e l’impatto del sentimento sui mercati, ma evidenzia anche la necessità di fonderlo con altre misure come l’analisi tecnica o l’analisi fondamentale.

Comprendere il sentimento di mercato è una cosa, ma usarlo a nostro vantaggio è un’altra. Valutare il sentimento di mercato come parte della tua strategia di trading è utile solo se puoi usarlo per anticipare il gioco e puoi fare scambi prima del resto del mercato.

C’è una grande differenza tra come il mercato si sente ora e come si sente riguardo al futuro, e solo quest’ultimo offre agli investitori un’opportunità di trading. In termini semplici, devi utilizzare il sentimento di mercato per identificare le tendenze e unirti al carrozzone prima che sia troppo tardi e ti ritrovi a negoziare titoli quando raggiungono il massimo o il minimo.

Quindi, come monitori il sentimento verso i mercati e come lo usi a tuo vantaggio?

Cos’è di preciso il sentimento di mercato?

Il sentimento di mercato rappresenta l’umore dei mercati finanziari e il sentimento generale tra i trader, indipendentemente dal fatto che commercino in valuta estera, in borsa o qualsiasi altra cosa. Comprendere il sentimento consente di giudicare se un mercato si sente ottimista o pessimista riguardo al futuro dei prezzi di un titolo, come un’azione o una valuta, ad esempio.

Se il mercato si sente positivo e ottimista riguardo alle prospettive, questo viene definito mercato rialzista; e un mercato pessimista che si aspetta un calo dei prezzi viene indicato come mercato ribassista.

Valutare il sentimento di mercato, tuttavia, è complicato. Gli atteggiamenti e le prospettive di un mercato sono entrambi plasmati da tutto e da tutto, quindi gli investitori devono diffondere un’ampia rete per assicurarsi di essere informati il ​​più possibile sul mercato in continua evoluzione che commerciano.

Inoltre, mentre la maggior parte del mercato si inclinerà in un modo o nell’altro, ogni partecipante ha la propria opinione sul motivo per cui il mercato si sta comportando come è e dove sta andando dopo. Mentre l’opinione della maggioranza spesso determina il sentimento generale nei confronti di un mercato, ci sono investitori bastian contrari che scommettono contro il sentimento dominante: quando il mercato è ottimista, un bastian contrario avrà una visione pessimistica, per esempio.

Il sentimento di mercato e il sentimento del singolo trader hanno di certo una cosa in comune: dipendono principalmente dall’informazione. Quello che si intende è che il sentiment di mercato può essere influenzato da semplici informazioni finanziarie o dichiarazioni da parte di banche e istituzioni, e queste informazioni a loro volta sono determinanti per il trader. Chi sarà più ‘informato’ avrà più possibilità di comprendere più a fondo il sentiment del mercato e di avere un atteggiamento nei suoi confronti che sia ‘vincente’, ovvero il più produttivo possibile per i suoi interessi.

Per fare ciò, si rendono fondamentali le analisi dei sentimento, nota anche in inglese come Sentiment Analysis, da parte dei trader online e degli investitori in genere, studiando ad esempio gli indicatori di sentimento di mercato che sono, appunto, semplicemente le news e i vari titoli di giornali in materia finanziaria. Tutto si ricollega dunque all’informazione e appare evidente come sia importante tenersi aggiornati su tutto ciò che riguarda il mondo finanziario non soltanto in termini prettamente economici.

