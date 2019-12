La strada Abbasanta-Olbia.

Il primo stralcio del quarto lotto, 2,4 chilometri per 15,5 milioni di euro, era stato aggiudicato nel 2016, ma dei lavori non si è saputo più nulla. Per il secondo stralcio, quello forse più importante, erano state trovate le risorse, circa 14milioni, e si sarebbe dovuti procedere con l’aggiudicazione entro fine anno. Invece, il collegamento Abbasanta-Buddusò-Olbia della statale 389, compresa la riqualificazione della strada provinciale 24, è ancora fermo.

Per questo motivo il consigliere regionale del Pd Giuseppe Meloni ha presentato un’interrogazione al governatore Christian Solinas “per chiedere notizie sul rispetto del crono programma relativo ai lavori”. “Pare infatti che le previsioni della Provincia di Sassari, formalizzate nel crono programma delle attività, siano disattese dalla stessa Provincia”, scrive Meloni.

La strada Abbasanta – Olbia rappresenta uno dei principali assi viari della Sardegna. Consente, infatti, di collegare i porti di Olbia e Golfo Aranci, l’aeroporto Costa Smeralda, con la zona del Goceano e del Monte Acuto. Si pensava ad una strada a scorrimento veloce che, a partire dal comune di Borore arrivasse fino ad Olbia. Un progetto che affonda le radici fino dagli anni Settanta.

“La strada è di fatto una delle incompiute della nostra regione – denuncia il consigliere -. Non pare più sostenibile che, a distanza di quasi mezzo secolo dalla sua programmazione, non si possa disporre di una infrastruttura sulla cui utilità non può esserci alcun dubbio. Mi chiedo come sia possibile che i tempi di realizzazione di opere di tale importanza e urgenza possano dilatarsi in questo modo abnorme”.

(Visited 38 times, 40 visits today)