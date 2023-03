In Sardegna sempre meno contagi, ricoveri e nessun decesso per Covid

Covid in Sardegna, sempre meno contagi

Nelle ultime 24 ore in Sardegna si registrano solo 64 nuovi casi di positività al Covid, meno contagi e nessun decesso. Solo 11 sono quelli emersi dall’esame dei tamponi molecolari e per gli altri 53 è bastato il test rapido. In totale, tra tamponi antigenici e molecolari, sono stati 939 i test controllati.

Nei posti riservati al Covid nelle varie Terapie intensive c’è un solo paziente ricoverato, il dato è invarioato rispetto all’ultimo aggiornamento. Mentre nei reparti della cosiddetta Area medica il saldo è negativo perché con tre posti liberi in più il totale dei ricoverati scende a 106. Con dieci casi in meno scende anche il numero di persone che in Sardegna sono costrette all’isolamento domiciliare: adesso sono 3.310 casi. Dall’ultimo aggiornamento della Regione emerge che nelle ultime 24 ore non c’è stato alcun decesso legato al Covid.

