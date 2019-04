La procedura per la rottamazione.

Mancano pochi giorni a martedì 30 aprile, data entro la quale è possibile richiedere il “saldo e stralcio” e la “rottamazione-ter”. In poche parole i contribuenti possono richiedere di beneficiare della riduzione dell’importo, dovuto prevista dalla legge, delle cartelle esattoriali.

La domanda deve esser presentata presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione. E per questo oggi, 27 aprile, dalle ore 8.15 alle 13.15, saranno aperti in via straordinaria gli sportelli dell’Agenzia di Riscossione presenti nei capoluoghi di provincia e in alcuni altri comuni. L’elenco è disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it .

La domanda può esser presentata anche online tramite il sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione. I contribuenti, inoltre, possono richiedere online il “Prospetto informativo”, cioè l’elenco di cartelle e avvisi di pagamento che possono essere “rottamati”.

Il prospetto può essere scaricato dall’area riservata del sito di Agenzia Riscossione fino al 30 aprile compreso. Chi lo richiede via email ha tempo fino alle ore 9 del 29 aprile.

(Visited 138 times, 138 visits today)