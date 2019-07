Le proposte di lavoro.

Di seguito alcuni degli ultmi annunci di lavoro per la stagione estiva in Gallura. Gli annunci sono consultabili sul sito Sardegna Lavoro, Subito.it, Indeed.it, Infojobs.it, kijiji.it, .bakeca.it

Gi Group SpA, ricerca per azienda cliente del settore Contact Center OPERATORI CUSTOMER CARE INBOUND I requisiti richiesti:

– Diploma/Laurea

– Ottima Conoscenza dei principali strumenti informatici

– Preferibile esperienza pregressa in attività di front end e/o assistenza tecnica clienti.

-Disponibilità ad orario PT 20h settimanali con possibilità di effettuare supplementari; Per candidarsi inviare il cv a olbia.pasti@gigroup.com specificando nell’oggetto della mail “CUSTOMER CARE”

Barman con esperienza da subito per i mesi Luglio – Agosto – Settembre presso il Chiosco Paradise Beach, Rena Majore. Mandare il CV al numero 3471086997 o alla mail paradiseandrealfano@gmail.com

Ristorante a Palau cerca aiuto cucina anche poca esperienza da subito fino a fine settembre. Offresi vitto e alloggio, se interessati chiamare al 339 / 7194196 dalle 10 :00 alle 16:00.

Si cerca per stagione estiva CAMERIERE DI SALA Ristorante La Maddalena

Vitto e alloggio, tel. 3381196630

Per stagione estiva in bar/risto, situato in rinomata località turistica, si ricerca ragazza ottima presenza e sveglia per servizio ai tavoli, si offre vitto, alloggio e stipendio adeguato. se interessati inviare curriculum con foto a:

codacav@gmail.com

Si ricerca un cameriere per la stagione e BUDONI (OT). Si richiede esperienza nel servizio di sala, disponibilità a ricoprire un turno full time su turni. Per candidarsi inviare CV a selezione.sardegna@meggroup.it specificando mansione e città per la quale si concorre.

Randstad Italia spa ricerca Client assistant aeroporto. Sede di lavoro: Aeroporto di Olbia Inviare il proprio cv a: sassari.viatempio@randstad.it

