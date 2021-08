Le dichiarazioni di Augusto Navone.

“Olbia ha bisogno di ripartire dal coinvolgimento attivo della popolazione. È per questo che abbiamo deciso di inaugurare il nostro Porte Aperte Lab, uno spazio di idee, incontri e confronto libero e democratico”. Così ha detto Augusto Navone, candidato sindaco per Olbia, a margine dell’apertura del primo comitato elettorale situato in via Cavour, 8.

“Ogni giorno cresce l’entusiasmo attorno al nostro progetto – continua – e voglio rivolgere un ringraziamento ai candidati e ai coordinatori delle liste che compongono la nostra grande coalizione. Da oggi abbiamo un primo punto fisico in più in cui incontrarci. In questi primi mesi di campagna elettorale abbiamo girato e stiamo continuando a girare i quartieri di Olbia, partendo dalle periferie e dalle frazioni, a cui vanno ridati i requisiti minimi di vivibilità”.

La nostra è una campagna di ascolto e partecipazione collettiva senza precedenti per la nostra città. Adesso è il momento di raccontare la nostra visione di Olbia per i prossimi anni. Basta porte chiuse ai cittadini. Basta tagli di nastro strumentali in prossimità del voto. Con noi porte aperte agli olbiesi. Saremo l’amministrazione della trasparenza e del fare bene. Con noi Olbia torna libera e partecipata. Perché libertà è partecipazione”, ha proseguito Navone. All’incontro, tenutosi nel pieno rispetto delle norme anti covid, hanno partecipato i coordinatori, gli animatori delle liste e tanti cittadini.

(Visited 135 times, 135 visits today)