Dopo l’ennesima notte di vandalismo e danneggiamenti il sindaco di Golfo Aranci Mario Mulas chiede l’intervento del prefetto per aumentare i controlli.

Sono presenti infatti vere e proprie bande di giovani teppisti che, assolutamente indisturbati e impuniti, attraversano vie e spiagge del paese rendendosi protagonisti di atti di danneggiamento a carico della proprietà pubblica e privata. Nell’ultimo periodo infatti il territorio di Golfo Aranci ha subito diversi atti vandalici, gli ultimi avvenuti nel nuovo parco e sul lungomare.

“Mi rendo conto che con mezzi ordinari non è possibile rispondere alla carenza di senso civico di questi giovani e mi rivolgo al prefetto per suggerire una intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine per reprimere questo fenomeno – spiega il primo cittadino – . Sono sicuro che costituirebbe un deterrente rispetto al compimento di nuovi atti illeciti. Stiamo anche valutando il contenuto delle riprese di alcune telecamere private e segnaleremo eventuali responsabilità alle forze dell’ordine”.

(Visited 289 times, 320 visits today)