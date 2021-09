I candidati della lista Lega Salvini a Olbia.

La Lega ad Olbia si presenta con il logo Lega Salvini e con sotto la scritta Sardegna. Sono 28 i candidati nella lista a sostegno del candidato sindaco Settimo Nizzi. “Tra i nostri candidati abbiamo 14 uomini e 14 donne – spiega il coordinatore Filippo Emma -. Una lista composta da persone con pregressa esperienza politica come Luca Erba e Vanni Sanna, ma anche molti volti nuovi, da Tiziana di Iorio, dipendente AirItaly a Roberto Rossi che lavora al Centro vaccini di Olbia”.

Emma è convinto che le urne premieranno il partito. “Siamo certi di fare un buon risultato, di portare qualche candidato in Consiglio e speriamo di vincere le elezioni. In merito alla presunta perdita di consensi del partito, non credo sia il nostro caso, ma anzi ritengo che ad Olbia possiamo fare bene”, conclude.

