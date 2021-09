I dati dei positivi a Olbia.

Scendono a 114 i dati dei positivi al coronavirus a Olbia e cresce il numero dei vaccinati all’hub di Olbia. Oltre l’80% degli olbiesi, infatti, ha ricevuto almeno la prima dose, mentre è stata superata la soglia del 75% di chi ha completato il ciclo.

A comunicarlo il sindaco Settimo Nizzi che ha informato anche del successo dell’open day che si è tenuto lo scorso venerdì. “Sono stati oltre 1278 i vaccinati tra giovani e anziani – dichiara il primo cittadino – e il dato importante è che c’erano anche molti anziani che non si erano recati a farlo”.

All’hub di Olbia ieri si hanno ricevuto la dose 1055 persone, mentre oggi circa 970. “Significa che finalmente riusciremo a essere più tranquilli ma, al tempo stesso, le preoccupazioni sui contagi restano perciò continuo a dirvi di stare attenti. Indossate la mascherina e mantenere le distanze”. Ancora tanti i pazienti non ricoverati. Sono 15 in terapia ordinaria al Mater, mentre i letti in terapia intensiva sono occupati al 100%, con 1 paziente è di Olbia.

(Visited 77 times, 77 visits today)