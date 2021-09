L’asta per il palazzo Fs di Olbia.

Torna all’asta l’ex Palazzo delle ferrovie di via Vittorio Veneto, la cui vendita era stata sospesa nei mesi scorsi, dopo l’avvio dell’inchiesta della magistratura per presunte irregolarità.

Riparte la vendita dell’edificio.

La vendita dell’immobile si terrà il 23 settembre davanti al curatore fallimentare Alberto Ceresa e partirà dall’ultima offerta presentata per l’acquisto del palazzo. Resta aperta, invece, l’inchiesta per la presunta turbativa d’asta che vede lo stesso sindaco Nizzi indagato. Il Comune, prima della sospensione della vendita per “gravi motivi”, si era aggiudicato il palazzo delle ferrovie per circa 500mila euro.

Non è nota ancora la destinazione che avrà l’edificio, ma tra le ipotesi c’è la nascita di un hotel, residenze o uffici, qualora ad aggiudicarselo sia un privato, una sede universitaria o un intervento di edilizia popolare qualora risultasse vincente il Comune.

