La lista Uniti per Olbia

Uniti per Olbia è una lista che punta ad abbattere tutte le barriere, non solo architettoniche ma anche sociali, ad iniziare dalla scelta della sua capolista: Ilaria Muresu, schermista e atleta paraolimpica del 1998. La squadra, a sostegno del candidato sindaco Augusto Navone, nei suoi venti candidati racchiude tra uomini e donne, anche le anime identitarie locali, staccandosi però in primis dal PSD’AZ, che sostiene Settimo Nizzi.

A farsene portavoce è Mauro Monaco, agronomo e sino al 2018, presidente del Consorzio molluschicoltori di Olbia per quattro anni. “Il mondo identitario olbiese si concentra da noi – assicura Monaco -. Non considero il PSD’AZ ad oggi accumulabile all’identitarismo sardo”.

Obiettivi? “Il nostro primo obiettivo è contribuire alla vittoria di Navone – risponde sicuro -, poi creare uno sportello linguistico, lavorare per la salvaguardia del porto di Olbia, incentivare l’uso agricolo delle terre olbiesi e proponiamo anche dei posti barca destinati agli olbiesi, nelle aree più interne del Golfo”.

