Possibili disservizi in alcuni comuni della Gallura.

Disagi per nuovi lavori di manutenzione al potabilizzazione dell’Agnata. Gli interventi sono fissati per giovedì 5 maggio, dove i tecnici di Abbanoa installeranno nuove apparecchiature idrauliche.

I lavori saranno eseguiti dalle 8 alle 18 e comporteranno l’interruzione del flusso in uscita dal potabilizzatore per il ramo nord dell’acquedotto Liscia. I tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano che, tramite una serie di manovre in rete e rimodulazione delle scorte nei serbatoi, consentirà di limitare quanto possibile i disagi dell’erogazione: previsti cali di portata ed interruzioni del servizio dalle 15 alle 21 a Palau, La Maddalena e Bassacutena in comune di Tempio Pausania.

Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.