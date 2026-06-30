Anziani e tecnologia, in Gallura l’app Poste spopola tra gli over 80

L’app di Poste Italiane in Gallura.

Nel territorio della Gallura Nord Est Sardegna si registra una diffusione significativa dell’uso dell’app “P” di Poste Italiane anche tra la popolazione più anziana, con un dato che coinvolge in particolare gli over 80.

Sono oltre 1.200 i residenti con almeno ottant’anni su circa 11.000 complessivi che hanno già scaricato e utilizzano l’applicazione sul proprio dispositivo mobile. Il quadro riguarda i 26 comuni della provincia, dove emergono in modo più marcato alcuni centri per livello di utilizzo nella fascia considerata. Tra questi vengono indicati La Maddalena, Telti e Aggius, nei quali la percentuale di impiego dell’app da parte degli ultraottantenni supera il 16%. Se si allarga lo sguardo alla popolazione complessiva del territorio, i dati riportano oltre 56.000 utilizzatori dell’app su un totale di quasi 160.000 residenti, con un tasso complessivo di utilizzo che supera il 35%.

L’app “P” di Poste Italiane, considerata il principale punto di accesso digitale ai servizi del gruppo e utilizzata da oltre 16 milioni di persone in Italia, consente una serie articolata di operazioni. Attraverso la piattaforma è possibile prenotare il proprio turno negli uffici postali, individuare tramite la funzione mappe le sedi più vicine o gli Atm Postamat, così come i Punto Poste, i Punto Lis e i locker destinati al ritiro o alla gestione dei pacchi.

Le funzionalità comprendono anche il tracciamento delle spedizioni di corrispondenza e pacchi, oltre alla possibilità di effettuare operazioni finanziarie direttamente dallo smartphone. Tra queste rientrano ricariche, bonifici, trasferimenti di denaro, prelievi senza carta agli sportelli Postamat, pagamento di bollettini, bollo auto e moto e la gestione di strumenti come conti BancoPosta, carte Postepay e prodotti di risparmio, senza la necessità di recarsi fisicamente negli uffici postali.

La diffusione dell’applicazione si inserisce nel percorso di Poste Italiane relativo allo sviluppo delle competenze digitali tra i cittadini, in linea con i principi Esg promossi a livello internazionale dalle Nazioni Unite. In questo ambito rientrano le iniziative di educazione digitale promosse dall’azienda, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti tecnologici anche tra le fasce di popolazione più anziane. Il progetto prevede attività formative e contenuti messi a disposizione degli utenti, compresi webinar gratuiti e materiali multimediali accessibili in modo continuativo attraverso la sezione dedicata del sito ufficiale, che include podcast, giochi, infografiche, videopillole e videopodcast anche in lingua dei segni italiana.

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