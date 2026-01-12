Problemi con l’acqua a Tempio per i nuovi lavori di Abbanoa

I lavori di Abbanoa a Tempio Pausania.

Un intervento tecnico programmato sulla rete dell’acqua interesserà nella giornata di martedì 13 gennaio una parte del territorio di Tempio Pausania, con possibili disagi per l’utenza. Abbanoa ha infatti previsto operazioni di manutenzione all’interno del serbatoio denominato “Lu Ciaccaru“, struttura che alimenta diverse zone del centro abitato.

Per consentire l’esecuzione dei lavori si renderà necessaria la chiusura temporanea del serbatoio e, di conseguenza, la sospensione del flusso idrico sulla linea collegata. L’interruzione è prevista nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 16 e, nel corso delle attività, potranno verificarsi abbassamenti di pressione o mancanze temporanee di acqua nelle aree servite. Le criticità potrebbero riguardare le abitazioni situate in via Delle Terme, viale Kennedy, via Vespucci, via Delle Fonti, via Galvani, via Meucci, via Colombo, via Da Vinci, via San Giorgio, via Rodi, via Demartis, via Lutzu, via Azzena, via Canepa, via Satta, via Costa, via Farina, via Angioi, via Demartis, via Di Vittorio, via Monsignor Morera, via Deledda e via Demuro.

Al termine dell’intervento è previsto il ripristino completo del servizio. Il gestore fa sapere che le squadre operative cercheranno di ridurre al minimo la durata dello stop e di anticipare la riattivazione dell’erogazione nel caso in cui le operazioni dovessero concludersi prima del previsto. Eventuali irregolarità potranno essere comunicate al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa, raggiungibile tramite il numero verde 800/022040, attivo senza interruzioni nell’arco delle 24 ore. L’azienda avverte inoltre che, al momento della riapertura della rete, l’acqua potrebbe presentare una temporanea torbidità, fenomeno legato alle fasi di svuotamento e successivo riempimento delle condotte.

