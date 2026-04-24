Asl Gallura, screening oncologici più accessibili: attivo il numero verde

All’Asl Gallura si intensifica la prevenzione contro il cancro.

Si intensifica l’attività del Centro Screening del Dipartimento One Health di Prevenzione Area Medica della Asl Gallura. La prevenzione comincia con un semplice, ma importante, numero di telefono: 800283333. Il servizio è rivolto a utenti di tutta la Gallura che hanno già ricevuto la lettera d’invito a sottoporsi allo screening da parte della Asl, ma anche a utenti che non l’hanno ricevuta e appartengono alle fasce d’età individuate come target. Sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Il numero è gratuito: risponderà un professionista sanitario che fornirà tutte le informazioni necessarie. In alternativa è possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo screening.prevenzione@aslgallura.it.

La prevenzione.

Sono tre le attività di prevenzione oncologica per le quali è stata individuata la popolazione target. Tumore della mammella: mammografia per le donne nella fascia d’età tra i 50 e i 69 anni. Tumore della cervice uterina: pap-test per le donne nella fascia d’età tra i 25 e i 64 anni. Tumore del colon-retto: test del sangue occulto nelle feci per uomini e donne nella fascia d’età tra i 50 e i 69 anni.

Il Dipartimento One Health di Prevenzione Area Medica ricorda che prevenire non è solo una parola, ma un atto d’amore verso se stessi. Spesso si rimandano i controlli perchè “stiamo bene” o perché la routine ci travolge. Ma la verità è che gli screening oncologici servono proprio a questo: ad arrivare prima.

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