Asl Gallura potenzia trasporto sangue e servizi per cittadini

Potenziati i servizi della Asl Gallura.

L’Asl Gallura rafforza la propria flotta di mezzi per migliorare la tempestività e l’efficacia dei servizi sanitari offerti ai cittadini. Da oggi l’azienda dispone di tre auto attrezzate per il trasporto di sangue e plasma e di un nuovo minivan destinato al trasporto degli utenti dei Centri Diurni e dei Centri di Salute Mentale durante le attività esterne alle strutture.

Le parole del direttore sanitario della Asl Gallura.

La consegna dei veicoli è avvenuta nei giorni scorsi nella sede dell’Asl alla presenza del direttore sanitario, Pietro Masia. “In un’azienda come la nostra l’efficienza logistica è importante – ha sottolineato Masia – perché grazie alla presenza di mezzi adeguati e moderni possiamo supportare le attività operative del nostro personale, a garanzia della qualità dei servizi resi ai cittadini”. L’acquisizione dei nuovi mezzi è stata curata dal Mobility Manager della Asl, Giandomenico Padre, in collaborazione con il Dipartimento Acquisti di Ares Sardegna. Le tre Jeep modello Avenger sono state allestite per garantire maggiore sicurezza nel trasporto del sangue e del plasma, mentre il minivan Fiat Ulisse, dotato di nove posti, facilita la partecipazione degli utenti alle attività educative previste all’esterno delle sedi del Csm.

Un importante rafforzamento del sistema trasfusionale.

“L’acquisizione delle nuove auto destinate al trasporto del sangue rappresenta un importante rafforzamento del sistema trasfusionale della Asl Gallura. Questi mezzi – ha spiegato il Responsabile del Centro Trasfusionale, Marco Cocco – permetteranno di garantire un trasporto più rapido e sicuro degli emocomponenti non solo tra i presidi sanitari del territorio, ma anche nello scambio con gli altri centri trasfusionali della Sardegna. Si tratta di un aspetto fondamentale per assicurare la continuità delle scorte e la tempestiva risposta alle necessità cliniche dei pazienti. Una rete efficiente di trasporto consente, infatti, una collaborazione sempre più stretta tra i servizi trasfusionali dell’isola, contribuendo a migliorare l’organizzazione complessiva e la qualità dell’assistenza”.

Potenziare l’offerta delle attività inclusive.

“Il minivan sarà a disposizione dell’utenza di tutta la Gallura – ha dichiarato il direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, Giovanni Pietro Tiana – perché verrà utilizzato dalle strutture del Centro Diurno e del Csm di Olbia e Tempio Pausania per le diverse attività educative programmate dai nostri operatori”. “Il veicolo – ha aggiunto la Coordinatrice del Csm, Paola Colnaghi – potrà essere impiegato per il trasporto degli utenti, a supporto delle attività d’inclusione, degli incontri all’aperto, delle iniziative legate alla salute mentale come il progetto Agorai e delle attività laboratoriali svolte all’esterno della struttura sanitaria, consentendo ai nostri educatori di potenziare l’offerta delle attività inclusive, che sono fondamentali nel percorso terapeutico”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui