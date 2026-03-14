Oschiri piange Pietro, giovane padre morto a soli 50 anni

L’addio a Pietro Panu di Oschiri.

Il paese di Oschiri piange la scomparsa di Pietro Panu, morto all’età di 50 anni. La notizia è stata resa nota dai familiari che lo ricordano con affetto: il padre Giovanni, la madre Caterina, la figlia Alessia, le sorelle Alessandra con Maurizio, Carla con Tomaso, Giovanni e la figlioccia Francesca, Donatella con Andrea, oltre agli altri parenti.

L’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Oschiri.

I funerali si sono tenuti oggi, 14 marzo, alle ore 10:30, nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Immacolata, con partenza dalla casa dell’estinto. La cerimonia si è svolta con molti presenti per dare l’ultimo saluto a Pietro Panu. Al termine della Messa, la salma è stata trasportata al cimitero di San Leonardo, dove è avvenuta la tumulazione.

Il paese ricorda un uomo buono.

Durante la funzione, è stata ricordata la figura di Pietro all’interno della famiglia e del paese, sottolineando la vicinanza dei parenti e dei conoscenti in questo momento di lutto. Infine, numerosi amici e cittadini hanno partecipato alla cerimonia per esprimere cordoglio e sostegno ai familiari. La parrocchia ha accolto quanti hanno voluto rendere omaggio alla memoria di Pietro, mentre le strade adiacenti hanno visto la presenza discreta di chi ha voluto accompagnare simbolicamente il feretro.

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