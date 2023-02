In Gallura si pagano le bollette più care di luce e gas

I costi delle bollette in Gallura.

In Gallura le bollette di luce, gas e gasolio costano molto di più rispetto alle altre parti dell’isola. Lo rivela uno studio condotto dall’Unione Nazionale Consumatori, che ha anche stilato la classifica completa delle città con i maggiori rialzi annui, elaborando i dati Istat relativi al mese di gennaio.

Secondo lo studio, nella ex provincia di Olbia-Tempio, le bollette costerebbero il +51% in più rispetto ad altre località. Un primato, per niente eccellente, che pone la Gallura nel gradino più basso delle città virtuose.

Da giugno 2021, ossia prima dei rincari di luglio e fino a gennaio dell’anno corrente, la luce del mercato libero in Italia è salita del 248,3% contro il 108,4% del tutelato. Ovvero più del doppio (+129%), mentre considerando il primo dato utile del gas rilevato dall’Istat, dicembre 2021, il libero da allora è aumentato del 141,1% contro un calo di appena il 7,4% del tutelato.