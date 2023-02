Hermaea Olbia, domenica la sfida cruciale contro Montale

La sfida dell’Hermaea Olbia.

Penultima fatica della regular season per l’Hermaea Olbia, che domenica pomeriggio riceve la visita dell’Emilbronzo 2000 Montale nella decima giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Femminile. Una sfida delicata per le biancoblù, che hanno assoluto bisogno di vincere per tenere vive le chance di approdare alla Poule Promozione, ora distante tre lunghezze. Pur reduci da due sconfitte contro Brescia e Mondovì, Tajè e compagne sono parse comunque in crescita in termini di qualità di gioco, e ora sono decise a muovere la classifica.

Montale, avversaria di giornata, occupa il penultimo posto in classifica con 18 punti (bilancio di 6 vittorie e 14 sconfitte). Le emiliane, tuttavia, sono una compagine di tutto rispetto, capace di imporsi in 4 set nella gara d’andata, disputata a Castelnuovo Rangone lo scorso 11 dicembre (28 punti di Visintini, 17 per Zojzi). La squadra di coach Ghibaudi arriva da 5 sconfitte consecutive, ed è ugualmente affamata di punti per arrivare nel miglior modo possibile alla seconda fase.

La presentazione del match è affidata alle parole del tecnico Dino Guadalupi: “A due gare dal termine della regular season, la lotta per il sesto posto è ancora tutta da scrivere. In quest’ottica la gara contro Montale rappresenta per noi un passaggio fondamentale. La formula del campionato fa sì che tutte le squadre siano a caccia di punti, al di là di ciò che potrà accadere nella seconda fase. Questo dice da sé che tipo di partita ci aspettiamo di giocare”.

Focus sulla squadra: “Stiamo attraversando un ottimo momento. Nelle ultime gare siamo cresciuti in termini continuità e soprattutto di personalità, riuscendo a giocare alla pari contro squadre costruite per navigare nei piani alti della classifica e creandoci la possibilità di raccogliere un bottino anche maggiore di quanto ottenuto. Questo ci deve dare consapevolezza e fiducia sul buon livello che possiamo esprimere in questo momento. Come sempre coraggio e mente lucida sono le armi migliori per potersi esprimere con qualità e ottenere il risultato pieno”.

Sull’avversario: “Affrontiamo una squadra dotata di centimetri e coriacea in termini di atteggiamento difensivo. Montale basa il suo gioco sulla solidità della fase break, e può contare sull’esperienza e la qualità di Lancellotti, che in cabina di regia sa esaltare le caratteristiche delle sue attaccanti. Oltre che continuare a far leva principalmente sulla costruzione del nostro gioco, sarà un obiettivo quello di limitare le loro opzioni d’attacco più efficaci attraverso il servizio e la correlazione muro difesa. Al netto di tutti i discorsi teorici è quanto mai il momento mettere al servizio della squadra, senza riserve, tutte le migliori risorse fisiche, tecniche e mentali di cui disponiamo”.

Fischio d’inizio domenica 26 febbraio alle 15 al Geopalace di Olbia. Arbitreranno i signori Stefano Nava e Gianmarco Lentini.