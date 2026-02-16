La Maddalena, via ai lavori per il coworking alle Poste

Rinnovo dei locali delle Poste a La Maddalena

Le Poste annunciano presso che nell’ufficio postale di piazza Umberto a La Maddalena sono partiti i lavori di ristrutturazione. “Finalizzati alla realizzazione dei locali dedicati al progetto coworking “Spazi per l’Italia” di Poste Italiane. Con questa iniziativa, anche a La Maddalena Poste Italiane rivitalizza una parte del suo importante patrimonio immobiliare per metterlo a disposizione di aziende e liberi professionisti, dando così vita alla più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi”.

“Spazi per l’Italia”, infatti, consiste in una rete di 250 immobili su tutto il territorio nazionale – distribuiti in 100 capoluoghi di provincia, 80 centri medi e 70 piccoli centri – costituita da uffici privati, open space, aree di informal meeting, sale riunioni e aule da dedicare ad attività di coworking e formazione. Durante il periodo degli interventi, a partire da martedì 17 febbraio, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela della sede di piazza Umberto potrà rivolgersi presso la sede di via Benvenuto Cellini (Moneta)“.

“Poste Italiane, al fine di garantire per quanto possibile una sostanziale continuità nella qualità dell’offerta, ha disposto per tutta la durata dei lavori un prolungamento dell’orario dell’ufficio postale di Moneta che sarà disponibile con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. La riapertura dell’ufficio postale di piazza Umberto, salvo imprevisti, è prevista per venerdì 27 febbraio“.

