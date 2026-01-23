Check-in Ryanair, disagi anche per i passeggeri della Gallura

Disagi per i check-in Ryanair in Gallura.

In Gallura continuano a emergere disagi legati al check-in online di Ryanair, e l’associazione Codici mantiene attivo il proprio Sportello per raccogliere le segnalazioni dei passeggeri e fornire supporto nella richiesta di eventuali indennizzi. L’iniziativa mira a tutelare i viaggiatori che si trovano in difficoltà con procedure digitali che, secondo quanto riferito, complicano invece di semplificare l’imbarco.

“Le lamentele che riceviamo – afferma Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici – riguardano diverse problematiche per un servizio che invece di facilitare il check-in, lo rende complicato. In alcuni casi subentra anche un costo extra non previsto. Alcuni viaggiatori hanno segnalato difficoltà nell’accedere alla app o al sito internet di Ryanair, altri raccontano di aver dovuto rinunciare alla procedura a causa di ripetute interruzioni. Non potendo fare il check-in online, il passeggero è costretto ad effettuarlo in aeroporto, a pagamento. Stiamo verificando anche il comportamento della compagnia, perché questo costo non sarebbe illustrato in maniera adeguata dal servizio clienti. Abbiamo cercato di aprire un dialogo con Ryanair, ma ci siamo scontrati con un atteggiamento chiuso e tutt’altro che collaborativo. Ci dispiace, perché da una compagnia del genere ci saremmo aspettati ascolto e attenzione per i viaggiatori. Il check-in online dovrebbe essere uno strumento di comodità per i passeggeri, non un’ulteriore fonte di stress. Quando il servizio non funziona correttamente, le compagnie aeree non possono scaricare la responsabilità sui viaggiatori, che si trovano penalizzati senza alcuna colpa”.

I passeggeri che riscontrano difficoltà con il check-in online di Ryanair possono rivolgersi direttamente allo Sportello di Codici attraverso vari canali: telefonando al numero 06/5571996, inviando un messaggio WhatsApp al 375/7793480, scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org o compilando il modulo disponibile sul sito www.codici.org. L’obiettivo dell’associazione resta quello di garantire ascolto, assistenza e, dove possibile, ottenere rimborsi per i disagi subiti, tutelando i viaggiatori e sollecitando una maggiore trasparenza da parte della compagnia aerea.

