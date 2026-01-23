A 101 anni se ne va Santina Giannottu, dolore ad Arzachena

Addio a Santina Giannottu.

Arzachena perde uno dei suoi centenari. Santina Giannottu se ne va all’età di 101 anni e con la sua scomparsa se ne va una delle memorie storiche della città. La nonnina era molto conosciuta e voluta bene nel paese gallurese. Il suo traguardo, quello dei 100, lo ha raggiunto il 31 ottobre del 2024, arrivando a superarlo con lo spegnimento della sua centunesima candelina l’anno seguente.

Il paese aveva festeggiato il suo centesimo anno, con l’amministrazione comunale che aveva bussato alla sua porta portando una pergamena e un mazzo di fiori. Santina era una delle donne più anziane della cittadina della Gallura. Ad Arzachena, infatti, vivono diversi centenari. Nata nel 1924, la nonnina ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale è testimone oculare della trasformazione del territorio dagli albori della Costa Smeralda ad oggi. Per questo motivo Arzachena tiene molto ai suoi centenari.

Contadina, donna di casa e vedova da anni, Giannottu quattro figli. I funerali della donna si terranno domani, sabato 24 gennaio, alle ore 11, nella chiesa di Santa Maria della Neve Tempio Nuovo, ad Arzachena.

