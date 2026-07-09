Incidente tra auto e moto in una rotatoria, un ferito a Olbia

L’incidente stradale a Olbia, il ferito viaggiava in moto.

Un grave incidente stradale tra un’auto e una moto si è verificato alle porte di Olbia, all’altezza della rotatoria Felix. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’auto e una moto si sono scontrate violentemente all’interno della rotatoria. L’impatto è stato particolarmente forte e ad avere la peggio, è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, sbalzata sull’asfalto a seguito dell’urto con l’auto. Immediato l’allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio, che ha fatto scattare la macchina dei soccorsi.

L’intervento.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le ambulanze del 118. Il personale medico ha prestato le prime cure sul posto al ferito, successivamente trasferito d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

Le forze dell’ordine e la ricostruzione.

Sul luogo del sinistro sono giunte anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito, necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e a stabilire le relative responsabilità. L’episodio ha causato notevoli disagi alla circolazione stradale, con il traffico nella zona della rotonda Felix che ha subito pesanti rallentamenti e lunghe code in tutte le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei veicoli coinvolti.

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