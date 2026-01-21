Volotea si rafforza in Sardegna con nuovi voli da Olbia e Alghero

I nuovi voli di Volotea in Sardegna a Olbia e Alghero.

Volotea rafforza ulteriormente la sua presenza in Sardegna annunciando due nuovi collegamenti internazionali per la stagione estiva 2026, che collegheranno Olbia a Siviglia e Alghero a Lione. I voli, attivi dal 29 maggio fino a settembre, saranno operati due volte alla settimana: martedì e venerdì da Olbia, lunedì e venerdì da Alghero. Le rotte, assegnate tramite il bando “nuove rotte” promosso dalla Regione Sardegna, confermano l’importanza strategica dell’isola nel network della compagnia e l’impegno di Volotea nel potenziare la connettività locale.

La compagnia, presente in Sardegna sin dall’inizio della sua storia, ha consolidato nel tempo un rapporto stretto con il territorio, investendo in rotte che favoriscono sia il turismo incoming sia la mobilità dei residenti. A Olbia, Volotea ha iniziato a operare nel 2012, aprendo nel 2021 una delle sue basi operative. Il Costa Smeralda rappresenta oggi la prima base italiana per capacità della compagnia e la terza a livello europeo, con 27 rotte e 1,1 milioni di posti previsti nel 2025. Il presidio strategico si rafforza grazie alla continuità territoriale Olbia-Roma Fiumicino e alla destagionalizzazione, con voli attivi anche in inverno verso Venezia, Verona, Torino, Barcellona e, per la prima volta, Parigi Orly. Anche Alghero vede crescere il proprio ruolo, con cinque rotte operate nell’ultimo anno: tre nazionali (Firenze, Torino, Verona) e due verso la Francia (Parigi Orly e Bordeaux), incrementando le opportunità di turismo incoming nel nord dell’isola.

“In Sardegna non voliamo soltanto: facciamo rete e creiamo valore per il territorio – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. I nuovi voli per Siviglia e Lione sono un tassello ulteriore di una strategia più ampia e coerente, che punta a rendere l’isola sempre più accessibile. Non solo: grazie a questi collegamenti valorizziamo due scali importanti come Olbia e Alghero, creando nuove connessioni internazionali verso due destinazioni di grande attrattività turistica e culturale”.

“Volotea si conferma un partner strategico per gli aeroporti di Olbia e Alghero e, più in generale, per la crescita del Nord Sardegna – ha dichiarato Silvio Pippobello, amministratore delegato degli aeroporti di Alghero e Olbia -. La collaborazione costruita in questi anni tra il management dei due scali e di Volotea ha contribuito a rafforzare il segmento leisure e a sostenere la connettività del territorio, grazie a un’offerta di destinazioni ampia e in costante evoluzione. I nuovi collegamenti internazionali verso Siviglia e Lione rappresentano un ulteriore passo avanti in un percorso condiviso di sviluppo. Ringraziamo la Regione Sardegna per aver predisposto e implementato in maniera efficace questo strumento normativo, che potrà ampliare i collegamenti da e per l’Isola. L’obiettivo è proseguire in una crescita sinergica tra Olbia e Alghero, ampliando le opportunità di viaggio e generando valore per il territorio del Centro e Nord Sardegna nel lungo periodo”.

