Gallura anche d’inverno: con Lumos organizzi il weekend e partecipi gratis alle Sorprese di Hoba

Chi conosce la Gallura sa che i mesi freddi hanno un fascino tutto loro. Le cale deserte battute dal maestrale, i borghi di granito dell’entroterra, le cantine del Vermentino, le tavole imbandite delle feste di fine anno. È il momento ideale per un fine settimana lento, a patto di organizzarlo bene, perché fuori stagione non tutto è aperto e conviene sapere in anticipo dove andare. Lumos, il sito delle sorprese che riunisce attività locali, servizi ed esperienze, nasce proprio per semplificare queste ricerche. E in più permette di partecipare gratuitamente a concorsi con premi di alto livello.

Dove dormire, dove mangiare, cosa fare

Il primo passo sono i servizi offerti dalle vetrine su Lumos. La sezione è una grande directory di attività e professionisti, consultabile per regione, città e tipologia: in tutta Italia le vetrine sono quasi 9mila. Per un weekend in Gallura si sceglie la zona e si trovano strutture per dormire, ristoranti dove assaggiare la cucina del territorio, centri benessere e proposte per il tempo libero. Ogni scheda riporta i recapiti dell’attività, così è facile chiamare e chiedere disponibilità e orari. La stessa sezione è preziosa anche per chi in Gallura abita e ha bisogno di un artigiano, di un professionista o di un servizio vicino a casa.

Le Sorprese di Hoba, in parole semplici

Sul sito, accanto alle Vetrine, c’è la sezione che ha reso Lumos riconoscibile: Le Sorprese di Hoba, la mascotte del sito. Sono concorsi a premi e la partecipazione non costa nulla. Si apre la sorpresa attiva, si inseriscono i propri dati nel modulo e si accetta il regolamento. Possono iscriversi i maggiorenni residenti in Italia. A fine concorso c’è l’estrazione: chi viene estratto vince, gli altri potranno riprovare con la sorpresa successiva. Il numero dei vincitori varia, perché ogni concorso ha le sue regole.

Lumos ha voluto le Sorprese per un motivo: permettere a chiunque di partecipare e, intanto, far conoscere Lumos a sempre più persone.

La prima edizione

Il debutto è avvenuto a inizio giugno, con otto sorprese tutte assegnate tramite regolare estrazione, in due date. I vincitori sono già stati informati. La lista dei premi, scelta da Hoba tra eccellenze nazionali e regionali, partiva dall’alta cucina: una cena a Villa Crespi, tre stelle Michelin, e un pranzo in un ristorante una stella Michelin abbinato a un’esperienza al museo di Maranello. Seguivano un viaggio a Londra, le esperienze benessere alle Terme di Agnano e da Asmana Wellness, una serata da EgoSushi, un iPhone 17 con AirPods 4 a cancellazione del rumore e un MacBook Air 13″. Le iscrizioni ai concorsi sono state oltre 5.000. Alla fine i vincitori sono stati 33, distribuiti in 24 comuni di 12 regioni: dalla Lombardia, la più premiata, alla Sicilia, passando per Toscana, Campania, Puglia, Lazio e Piemonte.

Le nuove sorprese

Nella seconda metà di ottobre è iniziata una nuova serie di concorsi, e fino alla fine dell’anno ne sono previsti altri. I premi vengono annunciati man mano; le categorie vanno dalla tecnologia per la casa e la cura della persona alla mobilità, dal gaming all’intrattenimento, fino alle esperienze di viaggio e di alta ristorazione. Ogni sorpresa resta aperta per poco tempo. Per essere avvisati conviene iscriversi alla newsletter e tenere d’occhio i canali social di Lumos, come Facebook, dove compaiono gli aggiornamenti.

Il noleggio a lungo termine

Per chi si muove molto in auto, magari tra Olbia e i paesi dell’interno, Lumos propone il noleggio a lungo termine per privati e partite IVA. La rata mensile è fissa e copre le principali voci di spesa: manutenzione, assicurazioni, assistenza stradale e bollo. Tra le offerte c’è 4 Vantage, pensata per chi percorre molta strada: 48 mesi e 120mila chilometri, con cambio gomme invernali e furto e incendio senza franchigia.

Le partnership e i progetti per le comunità

Lumos è un progetto di USB S.p.A. Società Benefit e negli ultimi mesi ha costruito alleanze che vanno oltre il web. In Toscana sostiene il Pistoia Basket da Title Sponsor, con un accordo pluriennale: la squadra gioca alla LumoSquare e Caleb Walker è il giocatore-immagine di Lumos. Con il club c’è anche RiqualifichiAMO, il progetto che sistema campi da basket pubblici e li riconsegna ai ragazzi. In Campania c’è invece il legame con Gino Sorbillo: la collaborazione con il celebre pizzaiolo è nata all’ultimo Pizza Fest di Pozzuoli e oggi Sorbillo è ambassador di Lumos e coinvolge Hoba nei suoi contenuti social.

Qualche numero

Tra gennaio e settembre 2026 il sito ha contato oltre 100mila sessioni e quasi 700mila pagine viste, con una crescita media delle sessioni del +6,5% al mese. Le persone iscritte a Lumos superano le 8.500. Un progetto giovane, con un claim facile da ricordare: le sorprese sono solo belle.

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