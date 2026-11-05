Maltempo e allagamenti, decine di interventi in Gallura: salvato un ultracentenario

Vigili del fuoco impegnati contro il maltempo che ha colpito la Gallura.

Il maltempo in Gallura ha colpito soprattutto Golfo Aranci e Arzachena, causando seri allagamenti a causa delle forti piogge da stamattina. Decine gli interventi dei vigili del fuoco nei due comuni più colpiti. A Golfo Aranci è stato salvato un anziano ultracentenario dall’allagamento di una casa di riposo. L’uomo è stato trasportato ai piani superiori della struttura.

Strade e case allagate.

A Golfo Aranci sono presenti anche i Sommozzatori del Comando che, oltre ad aiutare automobilisti in difficoltà nelle strade allagate. Continuano le attività di prosciugamento di strade, abitazioni private e attività produttive sia a Golfo Aranci che nella zona costiera di Porto Cervo ad Arzachena. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza proseguono senza sosta, con le squadre dei Vigili del Fuoco e i Sommozzatori impegnati sul campo per monitorare l’evoluzione della situazione. Resta altissima l’attenzione nelle zone costiere di Golfo Aranci e Porto Cervo, in attesa di un definitivo miglioramento delle condizioni meteo sul Nord-Est dell’isola.

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