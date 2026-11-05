Maltempo, la strada si allaga e resta intrappolato nell’auto a Budoni

Una persona salvata a Budoni dalla furia del maltempo in Gallura.

Una persona è stata salvata a Porto Ainu, a Budoni, perché intrappolata all’interno della propria auto a causa del innalzamento del livello dell’acqua. Si tratta della seconda persona salvata oggi, 5 novembre, nel territorio. Sul posto i soccorritori fluviali dei Vigili del Fuoco lo hanno tratto tempestivamente in salvo. Nel territorio, tra San Teodoro e Siniscola, sono numerosi gli interventi a causa degli allagamenti causati dalla violenta perturbazione piovosa in Gallura.

Gli interventi.

Le abbondanti precipitazioni hanno causato diffusi allagamenti della sede stradale e dei piani bassi e seminterrati delle abitazioni della zona. Sul posto sono attualmente operative 4 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, coadiuvate da personale specializzato in Soccorso Acquatico e Fluviale. Al momento si registrano numerosi interventi ancora in attesa di evasione. Le operazioni di soccorso, prosciugamento e messa in sicurezza del territorio proseguono senza sosta.

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