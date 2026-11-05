Meteo Olbia 6 novembre, dopo il maltempo torna una tregua

Le previsioni meteo per venerdì in Gallura dopo gli allagamenti e l’allerta delle ultime ore

Meteo Olbia 6 novembre: dopo le forti piogge e gli allagamenti a Golfo Aranci e Arzachena, venerdì è atteso un graduale miglioramento. Cielo nuvoloso e possibili deboli precipitazioni isolate. La Gallura prova a lasciarsi alle spalle una delle giornate più complicate di questo inizio di novembre. Dopo l’allerta rossa diramata per il rischio idrogeologico e successivamente declassata a gialla nella mattinata di giovedì, il territorio ha dovuto comunque fare i conti con le conseguenze delle precipitazioni.

A Golfo Aranci la pioggia intensa ha provocato allagamenti di strade, cantine e abitazioni al piano terra. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile, mentre il Centro operativo comunale è rimasto attivo per coordinare le operazioni. Anche ad Arzachena si sono registrati problemi legati alle abbondanti precipitazioni. Uno scenario che ha riportato l’attenzione sulla fragilità del territorio dopo ore di preoccupazione, con diversi Comuni che avevano adottato misure precauzionali in vista dell’ondata di maltempo.

Venerdì nuvole e qualche pioggia isolata

Per venerdì 6 novembre le previsioni dell’Arpas indicano un graduale miglioramento, anche se il cielo resterà prevalentemente nuvoloso sul settore nord-orientale dell’Isola. A Olbia sono previste temperature comprese tra 14 e 21 gradi. Il quadro sarà simile lungo la costa gallurese, dove non si escludono deboli e isolate precipitazioni. Non si tratta, tuttavia, di fenomeni paragonabili a quelli che hanno caratterizzato la giornata di giovedì. A Tempio Pausania le temperature saranno più basse, con una minima di 10 e una massima di 15 gradi. Nelle zone interne della Gallura il clima sarà quindi più fresco, soprattutto nelle prime ore del mattino.

I venti soffieranno deboli e variabili, con una progressiva rotazione dai quadranti nord-occidentali. I mari resteranno mossi. La tendenza è dunque verso una graduale attenuazione del maltempo, dopo una giornata che ha richiesto l’intervento delle strutture di soccorso in diverse località della Gallura. La nuvolosità resterà però protagonista anche venerdì, con la possibilità di qualche precipitazione residua.

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