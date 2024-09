Alcuni eventi imperdibili a Olbia e in Gallura.

Cosa fare nel weekend in Gallura oltre il mare? Per gli appassionati o per chi vuole scoprire tradizioni e cultura locali, sono in corso tantissimi eventi organizzati nei diversi comuni del territorio. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi.

Il 6 Settembre alle ore 21:30, presso il lungomare di Golfo Aranci ci sarà una serata dedicata al jazz. Una serata imperdibile per gli amanti della buona musica e delle atmosfere eleganti, che trasporterà il pubblico in un viaggio sonoro unico. Qui il programma completo.

Dal 6 al 8 settembre 2024, il Comune di Arzachena organizza la decima edizione di Estate in Fiore, la tre giorni di esposizioni ed eventi sulla valorizzazione delle risorse naturali e il decoro urbano. Il tema scelto per il 2024 è l’erosione costiera.

Venerdì 6 settembre ALFA animerà il borgo gallurese di Budoni. A partire dalle 22:00 sarà possibile assistere al suo concerto, che si inserisce all’interno del tour estivo “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato“. Per visionare il programma della serata.

Dal 7 al 10 settembre, Golfo Aranci si tinge dei colori e delle tradizioni dell’India con l’evento L’India al Golfo. Un’esperienza unica che ti permetterà di immergerti nella cultura indiana attraverso una serie di attività che spaziano dalla musica alla danza, dalla meditazione al benessere.

Grande attesa per il week-end con la Festa Manna di Gaddura 2024 a Luogosanto, quest’anno si arriva alla 796ma edizione. Proseguono dal 30 agosto i momenti rituali e tradizionali ai quali verranno associate numerose iniziative collaterali dedicate alla cultura e alla musica.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui