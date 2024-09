Attivato il supporto psicologico nelle Case di Comunità della Gallura

Il supporto psicologico nelle Case di Comunità della Gallura.

Nelle Case di Comunità della Gallura sono stati attivati i servizi dedicati al benessere psicologico. Le nove strutture distribuite sul territorio ospiteranno gli ambulatori in cui saranno presenti a turno sette psicologhe della Asl Gallura. Per usufruire del servizio non occorrerà contattare il Cup: gli utenti potranno accedere direttamente all’ambulatorio oppure contattare preventivamente le psicologhe via e-mail.

“Prosegue l’implementazione dei servizi nelle Case di Comunità – afferma il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro – e, grazie alla modalità dell’accesso diretto, gli utenti che hanno necessità di un colloquio con la psicologa potranno avere una prima risposta rapida ai loro bisogni di salute. La figura professionale della psicologa di comunità è centrale nel progetto della medicina territoriale: oltre all’analisi dei singoli casi dovrà proporsi in maniera proattiva per cercare di promuovere il benessere della popolazione di riferimento, anche attraverso il confronto con gli altri colleghi specialisti che lavorano nelle Case di Comunità. Potrà svolgere, inoltre, un ruolo di ‘ponte’ tra cittadini, istituzioni e associazioni per programmi specifici sulla salute mentale. La Direzione Aziendale sta dando un forte impulso alle Case di Comunità che, è bene ricordarlo, non sono solo al servizio dei singoli paesi in cui sono ubicate, ma anche dei paesi vicini. Questo progetto porta con sé un grande cambiamento, ma necessario. La sanità d’iniziativa dovrà essere lo strumento per reagire alle difficoltà del sistema sanitario e sopperire alla carenza di personale, stratificando la popolazione e anticipando i bisogni di salute».

Le psicologhe saranno presenti nelle Case di Comunità nei seguenti giorni e orari: Arzachena (Angela Paolini), il lunedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 14 e il martedì e mercoledì dalle 8 alle 18:30 (psicologia.cdcarzachena@aslgallura.it); Berchidda (Cristina Isoni), il martedì dalle 8:30 alle 13:30 (psicologia.cdcberchidda@aslgallura.it); Buddusò (Cristina Isoni), il mercoledì dalle 9:30 alle 12:45 (psicologia.cdcbudduso@aslgallura.it); La Maddalena loc. Padule (Cristina Nardulli), il martedì e il giovedì dalle 9:30 alle 11 (psicologia.cdclamaddalena@aslgallura.it); Olbia ex ospedale San Giovanni di Dio (Giovanna Loi), il lunedì dalle 9 alle 14, il mercoledì dalle 9 alle 12 e il venerdì dalle 9 alle 13 (psicologia.cdcolbia@aslgallura.it); per San Teodoro e Budoni (Sigrid Baldanzi), contattare il servizio via e-mail all’indirizzo psicologia.cdcsanteodoro@aslgallura.it; Santa Teresa Gallura (Antonina Spanò), il martedì dalle 9 alle 11 (psicologia.cdcsantateresagallura@aslgallura.it); Tempio Pausania (Federica Castrovilli), il martedì dalle 9 alle 11:30 e il mercoledì dalle 15 alle 17 (psicologia.cdctempiopausania@aslgallura.it); per Trinità d’Agultu e Vignola contattare il servizio via e-mail all’indirizzo psicologia.cdctrinitadagultuevignola@aslgallura.it.

