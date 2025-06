Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Aggius si prepara ad accogliere la quarta edizione di Etnosfera – Festival di Popoli e Musiche, in programma il 21 e 22 giugno 2025. Dopo il successo delle passate edizioni, il suggestivo borgo gallurese si conferma ancora una volta crocevia di culture, suoni e linguaggi provenienti da ogni angolo del mondo. Il programma

Il Comune di Sant’Antonio di Gallura con i Fidali 1992-93 vi invitano alla Corrida. I cosiddetti dilettanti allo sbaraglio si esibiranno sabato 21 Giugno 2025. Scopri come

SCOPRI UN ISOLA NELL’ISOLA Immagina di pagaiare in acque cristalline che sembrano piscine e calette segrete accessibili solo in kayak. Benvenuto a Molara. Ecco come partecipare

In occasione della 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮, Sabato 21 Giugno 𝗜𝘀𝗼𝗹𝗮 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗮 si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, offrendo una serata indimenticabile all’insegna della musica e del divertimento. Il programma

Il 21 giugno la Musica sarà protagonista negli scali italiani: ENAC, Assaeroporti (main partner dal 2017) e i gestori aeroportuali, con la partecipazione del nostro Aeroporto, aderiscono alla 31ª Festa della Musica!

BRAVO BRAVISSIMO: il Talent Show dei Bambini sarà sabato 21 Giugno 2025 dalle ore 20:30 presso l’Anfiteatro Comunale Sant’Antonio di Gallura. Canti, balli, reciti, racconti, barzellette o fai magie? Il palco ti aspetta, stupisci tutti con il tuo talento! Scopri come partecipare

Dal 22 al 24 giugno 2025, Cannigione si veste a festa per celebrare il suo patrono, San Giovanni Battista. Un ricco calendario di eventi religiosi, culturali e musicali animerà il borgo, con appuntamenti imperdibili che coinvolgeranno tutta la comunità e i visitatori. Il programma

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui