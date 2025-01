Gli eventi in programma.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi.

A Olbia, il mese di gennaio non è sinonimo di letargo ma di rinascita, grazie allo spazio “The Green Life”. Questo luogo dinamico e innovativo propone un calendario di eventi pensato per scaldare l’atmosfera e regalare esperienze uniche, sotto il segno della sostenibilità, della cultura e della creatività. Scopri l’evento

Ecco la programmazione al Cinema Santa Teresa Gallura al cinema del paese. Scopri gli appuntamenti

Workshop sulla Ruota di Medicina Nuragica e Cerimonia dei Riti Nuragici

Organizzato da Matteo Mannu in collaborazione con Pakuasardegna via Michele Moro 4. Il programma

Continuano le presentazioni nella nostra libreria. Venerdì 24 gennaio alle 18,30 Marco Bechere presenterà il suo nuovo libro: “Sisifo americano” edito da Robin Edizioni presso la oibreria Ubik di Olbia.

Dialogherà con l’autore Laura Degortes. Scopri il dettaglio

I racconti e le storie di un tempo a Budoni, quelle che si tramandavano oralmente, quelle che insegnavano ed educavano, intrattenevano o facevano sorridere. Il programma

Sabato 25 gennaio, dalle 17:30 alle 18:30, presso la Villa dei Sospiri a Golfo Aranci, ti aspetta un’occasione unica per conoscere la biodiversità marina e terrestre di questo straordinario promontorio. Il dettaglio

