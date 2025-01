Strade sicure ad Arzachena col Pnrr: avanti i lavori dei muri di contenimento

Ad Arzachena dal Pnrr i fondi per le strade.

Ad Arzachena il Comune sta lavorando per mettere in sicurezza la zona artigianale e altre strade del territorio. Grazie ai finanziamenti del Pnrr, sono cominciati i lavori dei due muri di contenimento in calcestruzzo, necessari per mettere in sicurezza la strada.

In tutto sono due i muri di contenimento finanziati da 486mila euro di fondi Pnrr assegnati al Comune nel 2023. Insieme ai lavori del muro è stato completato anche il manto stradale e riaperta la strada di via dell’Artigianato.

Il secondo muro, nel tratto di strada per Monticanaglia, è necessario per contrastare il pericolo di frana sulla strada. I lavori sono appena iniziati e dovrebbero finire entro il mese di febbraio. Questi lavori sono curati dall’Ufficio Manutenzioni comunale e promossi dall’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Massimo Azzena.

